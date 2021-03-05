Mubariz Gurbanoğlu dosyasında son dakika!

Gurbanoğlu'na 'FETÖ'ye yardım' suçundan 5 yıl hapis verilirken adli kontrolle serbest kalarak ev hapsine hükmedildi.

FETÖ soruşturması kapmasında tutuklanan ve hakkında İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Gurbanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Gurbanoğlu hakkında karar veren Ersin Öztürk başkanlığındaki mahkeme, sanığın 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan beraatine karar verirken 'FETÖ'ye yardım' suçundan 5 yıl hapsine hükmetti.

Adli kontrolle serbest bırakılan Gurbanoğlu'nun Beşiktaş'taki evinde ev hapsinde kalacağı öğrenildi.