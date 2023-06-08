MSB'ye bağlı Mehteran Birliği konser verdi!

Zafer Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde söz ve bestesi Hisarlı Ahmet'e ait olan "Kütahya'nın Pınarları" türküsünün yanı sıra "Ceddin Deden", "Genç Osman", "Bayrak Marşı" ve "Plevne Marşı"nın da aralarında olduğu marşlar seslendirdi.

Vatandaşlardan büyük beğeni alan Mehteran Birliği, konserin ardından meydandan alkışlar arasında ayrıldı.