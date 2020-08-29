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MSB'den Zafer Bayramı programı: 21 gemi 20 limanı ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri'ne ait 21 geminin 20 limanı ziyaret edeceğini açıkladı.

MSB'den yapılan paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında yarın yapılacak etkinliklere ilişkin detaylar açıklandı. 

Yarın Deniz Kuvvetleri'ne ait 21 geminin, 20 limanı ziyaret edeceği belirtildi. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacak.

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