'TurAzKartalı Tatbikatı'na özel video

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatan aşkıyla sulanan ağacın iki dalıyız, kökümüz birdir bizim. Tek yumruk olup tüm dünyaya söyleyecek, sözümüz birdir bizim" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu paylaşımda, tatbikatta çekilen fotoğraflar ile hazırlanan özel video yer aldı.