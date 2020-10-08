MSB'den KKTC paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 46 yıl sonra bugün açılan KKTC Kapalı Maraş bölgesine ilişkin paylaşımda bulundu.
MSB: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun.
MSB'den Kapalı Maraş paylaşımı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 8, 2020
🔹Milli Savunma Bakanlığı: "Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun." pic.twitter.com/T1RUrzXBHw
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