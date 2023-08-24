AjansHaber.com.tr Gündem MSB'den Fırat Kalkanı mesajı!

MSB'den Fırat Kalkanı mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Çanakkale yanıyor: Valilikten yeni duyuru geldi!
Konya'da skandal olay!
Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar!
Prigojin,Wagner isyanından tam 60 gün sonra öldü!
Antalya'da bıçaklı cinayet!
Zekeriya Öz'e Almanya'da dayak!
Japonya ile afet hazırlığı için önemli iş birliği!