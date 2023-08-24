MSB'den Fırat Kalkanı mesajı!

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.