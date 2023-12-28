MSB'den açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama geldi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK'da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır ve sorumluluğu/kusuru olanlar hakkında işlem yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir."