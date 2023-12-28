MSB'den açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, olayın her yönüyle incelendiği aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama geldi.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TSK'da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır ve sorumluluğu/kusuru olanlar hakkında işlem yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir."
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