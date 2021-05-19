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MSB'den 2021-MSÜ hatırlatması

MSB, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemlerinin (2021-MSÜ) bugün sona ereceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemlerinin (2021-MSÜ) bugün sona ereceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün sona erecektir. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden saat: 23.59'a kadar tercihlerini yapabileceklerdir."

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