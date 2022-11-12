MSB'dan tahıl miktarı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladığı 2 Kasım 2022'den bu yana toplam 51 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 21 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 10 milyon 315 bin tonu geçtiği bildirildi.