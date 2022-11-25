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MSB: Yunanistan sınırında 15 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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