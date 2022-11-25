MSB: Yunanistan sınırında 15 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/tpnIszNFkX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2022
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