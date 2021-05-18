MSB paylaştı: PKK'lı terörist Sofi Nurettin böyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde mağarada saklanan PKK'nın Suriye sorumlusu terörist Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.