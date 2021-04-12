MSB paylaştı: Özel Kuvvetler'den sızma atlayışı
MSB'den Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.
Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı...🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/CF7tBkAZrD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2021
Yorumlar