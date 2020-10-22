MSB görüntüleri paylaştı

MSB'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atış eğitimi görüntülerine de yer verildi.