MSB görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atış eğitimi görüntülerine de yer verildi.
"Hedefler tam isabetle vuruldu"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 22, 2020
🔹 Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait geemilerin Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini ve hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı. pic.twitter.com/JZILzeygrs
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