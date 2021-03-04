MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.