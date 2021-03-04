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MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 9 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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