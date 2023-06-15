MSB duyurdu! Irak'ın Kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Kuzeyinde yer alan Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.