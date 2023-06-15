MSB duyurdu! Irak'ın Kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Kuzeyinde yer alan Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Kuzeyinde yer alan Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
'Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız'
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/W9UjXDDiWO
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