MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG´li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!



Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/b4lCdqhxgq