MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG´li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG´li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2023
Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/b4lCdqhxgq
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