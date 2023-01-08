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MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG´li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG´li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

MSB

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