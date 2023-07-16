MSB duyurdu: 19'u terörist 28 kişi yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor." paylaşımında bulunarak, 19'u terörist 28 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ ve 3’ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2023
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan… pic.twitter.com/vYBOnXi9VU
Yorumlar