MSB duyurdu: 19'u terörist 28 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ ve 3’ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.



Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan… pic.twitter.com/vYBOnXi9VU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2023