MSB: Boğaz'da mayın benzeri cisme müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verildi.

İstanbul Boğazı'nın ikinci emre kadar boğaz trafiğine kapatıldığı da açıklandı.

Rusya, Ukrayna tarafından döşenen bazı mayınların serbest kaldığını ve İstanbul Boğazı'na sürüklenebileceğini açıklamıştı.