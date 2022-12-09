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MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 terör örgütü PKK mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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