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MSB acı haberi duyurdu: Bir kahraman şehit düştü!

MSB, Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir askerin şehit düştüğünü duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada; "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

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