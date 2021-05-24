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MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatında ikmal faaliyetleri sırasında helikopterden iniş sırasında yaralanan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Yıldırım Harekatında ikmal faaliyetleri sırasında Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin helikopterden iniş sırasında yaralanırken, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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