MSB: 72 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savcunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu." ifadelerine yer verildi.