MSB: 72 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı teröristİn daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savcunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu." ifadelerine yer verildi.
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