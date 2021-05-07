AjansHaber.com.tr Gündem MSB: 72 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 72 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı teröristİn daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savcunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Soyu Vikinglere mi dayanıyor?
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Tam kapanma sonrası formül bulundu
Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
16 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu
Bekçinin dikkati uyuşturucu hapları ortaya çıkardı
FETÖ finansörü çıplak ayakla fazla kaçamadı