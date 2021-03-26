MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/yVvjLp0Mes— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2021
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