MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG´li terörist, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2023
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, #Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. 🇹🇷… pic.twitter.com/1r073jrFlO
Yorumlar