Mozambik'te binlerce aile gıda kriziyle karşı karşıya

Mozambik'in başkenti Maputo'nun Valisi Julio Parruque, şiddetli yağışların bölgedeki tarım arazilerine zarar verdiğini, bu nedenle mahsullerin toplanamadığını açıkladı.

Bölge halkının gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini kaydeden Parruque, kentin Magude, Manhiça, Marracuene, Matutuine ve Boane bölgelerinde tarım arazileri zarar gören 42 bin aile için yardım yapılması gerektiğini belirtti.

Maputo'da halkın yüzde 60'ından fazlası geçimini tarımdan sağlıyor.