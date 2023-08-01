Motorinin ardından Lpg'ye de zam geliyor!

İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaştı.

Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.

LPG'ye 2 TL zam

Sektör kaynaklarından ise yeni bir zam haberi daha geldi. LPG'ye zam gelmesi bekleniyor.

Yarından itibaren LPG'ye 2 lira zam yapılacağı belirtildi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG’nin litre fiyatı 15,80 liraya, Anadolu Yakası’nda 16,23 liraya yükselecek.