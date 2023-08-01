Motorinin ardından Lpg'ye de zam geliyor!
2 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam geliyor. Böylelikle LPG'nin litre fiyatı 16 liranın üzerine çıkacak.
İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaştı.
Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.
LPG'ye 2 TL zam
Sektör kaynaklarından ise yeni bir zam haberi daha geldi. LPG'ye zam gelmesi bekleniyor.
Yarından itibaren LPG'ye 2 lira zam yapılacağı belirtildi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG’nin litre fiyatı 15,80 liraya, Anadolu Yakası’nda 16,23 liraya yükselecek.
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