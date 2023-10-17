Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına da bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı.