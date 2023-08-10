Motorine zam geliyor!

Rusya ve Ukrayna savaşının yanı sıra brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Böylelikle motorinin İstanbul’da litresi 38,31 TL'den satılacak.