Motorine indirim geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatlarının baskı altına girmesiyle birlikte ilk indirim haberi de geldi. Motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.