Motorine indirim geliyor!

İsrail'in Gazze'yi abluka altına aldıktan sonra adım adım kara harekatına hazırlanması, döviz kurundaki ve brent petroldeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişikliğe neden olurken bu sefer araç sürücülerine iyi haber geldi.

Motorine 1,57 TL indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor ve motorine 1,57 TL'lik bir indirim geliyor. Benzinde veya LPG'de herhangi bir değişiklik bulunmuyor.