AjansHaber.com.tr Gündem Motorine indirim geliyor!

Motorine indirim geliyor!

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan dolayı 93 dolardan 88 dolara kadar gerileyen petrol fiyatlarının ardından motorine bu geceden itibaren indirim geliyor.

İsrail'in Gazze'yi abluka altına aldıktan sonra adım adım kara harekatına hazırlanması, döviz kurundaki ve brent petroldeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişikliğe neden olurken bu sefer araç sürücülerine iyi haber geldi.

Motorine 1,57 TL indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor ve motorine 1,57 TL'lik bir indirim geliyor. Benzinde veya LPG'de herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında uçtu!
MİT, Muhammed Azo'yu yok etti!
Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 liseli tutuklandı 
Ankara'da araç trafiğine kapalı yollar
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e çağrı!
İsrail'den Türkiye kararı
İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman!