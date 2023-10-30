Motorine indirim geliyor!
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan dolayı 93 dolardan 88 dolara kadar gerileyen petrol fiyatlarının ardından motorine bu geceden itibaren indirim geliyor.
İsrail'in Gazze'yi abluka altına aldıktan sonra adım adım kara harekatına hazırlanması, döviz kurundaki ve brent petroldeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişikliğe neden olurken bu sefer araç sürücülerine iyi haber geldi.
Motorine 1,57 TL indirim geliyor
Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor ve motorine 1,57 TL'lik bir indirim geliyor. Benzinde veya LPG'de herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
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