Motorine indirim geliyor!
Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatında indirime gidildi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen brent petrolün ateşi dindi.
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Brent petrolün litre fiyatı uzun zaman sonra 80 dolar seviyesinin altına geriledi.
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Brent petroldeki olumlu gelişme bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına da yansıyacak.
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Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim yapılacak.
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