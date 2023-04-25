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Motorine indirim geldi!

Motorinin litre fiyatına dün geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.

Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Motorinin litre fiyatına dün gece 47 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatlarında ise bir değişim olmadı.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,71 TL’ye, Ankara’da 20,07 TL, İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,25 TL, Ankara’da TL 21,60 TL, İzmir’de 21,57 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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