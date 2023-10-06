Motorine dev indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.

Daha sonra yine benzinde 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat düşüşü daha gerçekleşti.

Benzine yapılan indirimlerin ardından sevindiren bir haber de motorin için geldi.

Motorinde 2 lira 92 kuruşluk indirim

Motorindebu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.