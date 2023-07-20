Motorine bir zam daha geliyor!

Doların yükselmesiyle beraber akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.10 liradan satılıyor.