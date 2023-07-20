Motorine bir zam daha geliyor!
Doların yükselmesiyle beraber akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 liranın üzerinde zam gelmesi bekleniyor.
Doların yükselmesiyle beraber akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.32 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34.10 liradan satılıyor.
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