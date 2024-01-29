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Motorine 9 günde üçüncü zam!

Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Bu zamla birlikte motorine 9 günde üçüncü kez zam yapılmış olacak.

Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aştı.

Bu haberin ardından motorine bir zam daha geliyor.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek.

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

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