Motorine 9 günde üçüncü zam!

Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aştı.

Bu haberin ardından motorine bir zam daha geliyor.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek.

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.