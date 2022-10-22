Motorindeki indirim pompaya yansıdı!

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. 5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti.

Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Aradan geçen 1 haftanın ardından araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak bir indirim geldi.

Fiyat 1 lira 7 kuruş düştü

Dün gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.

Motorinin litresi

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.