Moskova'nın gözü topraklarımızda diyerek ilan etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak topraklarının asla yabancılara satılmayacağını bildirdi.

Kazakistan topraklarının babalarından miras kalan en büyük hazine olduğunu belirten Tokayev, "Büyük Kazak topraklarını bize kimse hediye bırakmadı. Bizim tarihimiz 1991 ile sınırlı değil. Halkımız, Kazak Hanlığı döneminde de onun öncesi olan Altın Ordu, Türk Kaganatı, Hun, Saka devirlerinde bile bu topraklarda yaşadı, büyüdü. Kısacası milli tarihimizin temeli, kadim zamanlara dayanıyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, Kazakistan’ın toprak bütünlüğüne şüpheyle bakan ve komşuluk ilişkilerine zarar vermek isteyen bazı yabancılara hem resmi hem toplumsal olarak tepki gösterileceğine işaret ederek, "Bir kez daha ulusal çıkarlarımızı her türlü koruyacağımızın altını çizmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız Kazakistan sınırlarının uluslararası düzeyde tanındığını, buna kimsenin itiraz edemeyeceğini vurgulayan Tokayev, önceki günlerde ülkede bazı Rus milletvekillerince Kazakistan topraklarına ilişkin iddialarının gündeme geldiğini anımsattı.

"Kazak toprağı asla satılmayacak"



Gelecek yıl ülkede yabancılara arazi satılmasına yönelik moratoryumun sona ereceğini belirten Tokayev, "Kazak toprağı asla yabancılara satılmayacak. Bunu artık her vatandaşımızın bilmesi şart." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, her vatandaşın devlet dili olan Kazakçayı bilmekle yükümlü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda tüm Kazakistanlılara, hala Kazakça bilmeyen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gençlerin, istediklerinde İngilizce veya başka dilleri tez zamanda öğrendiklerini görüyoruz. Halkımız 'Geç hiçten iyidir' diyor. Dili öğrenmek için niyet etmek yeterlidir."

Rusya'ya nota vermişlerdi

Rusya Devlet Duması Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Rus devlet televizyonunda Kazakistan toprakları ve tarihi hakkında konuşmuştu.

Nikonov, "Kazakistan toprakları Rusya ve Sovyetler Birliği'nden büyük bir armağandır" ifadesini kullanmıştı.

Bir diğer Duma Milletvekili Yevgeny Fedorov da Nikonov'u destekleyerek, Kazakistan'ın, topraklarını Rusya'ya vermesi gerektiğini söylemişti.

Tepki çeken açıklamaların ardından Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya Federasyonu Maslahatgüzarı'na nota verildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tuluberdi, Rus milletvekillerinin sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirdi.

Tuluberdi, bu tür konularda, öncelikle tarihçilere ve bilim insanlarının bilgilerine dayanmak gerektiğini vurguladı.

"Dışişleri Bakanı olarak, bu durumun Rusya Federasyonu'nun resmi pozisyonuna uymadığını söylemek isterim " dedi.