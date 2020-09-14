Moody’s'ten Türkiye'ye karşı zaman ayarlı indirim!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Akdeniz’deki gerilime işaret ederek “Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “B2”ye düşürdü ve not görünümünü “negatif” olarak belirlemesine tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, en az üretim kaybı ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisinin Türkiye ekonomisi olduğunu söyledi. Canikli, Akdeniz’deki gerilime işaret ederek “Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor” diye eleştirdi.

TEK KURUŞ KAMU KAYNAĞI KULLANMADI

Canikli, söz konusu gelişmelerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “ABD ve Avrupa Merkez Bankaları, mali yapıları bozulan bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar/avro para aktarırken, bankacılık sisteminde hiçbir problem ortaya çıkmadığı için tek kuruş kamu kaynağı kullanmak durumunda kalmayan ekonomi Türkiye ekonomisi.”

EN AZ İSTİHDAM KAYBI

Pandemi sürecinde Türkiye’nin gösterdiği ekonomik performansa dikkat çeken Canikli, “Tarım ürünleri başta olmak üzere tüm stratejik ürün ve hizmetlerde kendine yeten ve bu alanlarda üretim kaybı yaşamayan ekonomi Türkiye ekonomisi. Yoğun portföy yatırımı sermaye çıkışına rağmen tüm döviz taleplerini en küçük bir sorun yaşamadan karşılayan bir ekonomiyiz” ifadesini kullandı.

EKONOMİ TETİKÇİLER AYNI TEZGAHTA

Canikli, ekonomik tetikçilik formatının yeniden tezgahlandığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Dürüst olup açıkça yazamaz mısınız? Akdeniz’deki haklarınızdan vazgeçmediğiniz, doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurmadığınız sürece vereceğimiz notlar üzerinden algı oluşturmaya devam edeceğiz, diye. Daha inandırıcı olursunuz. Değişen bir şey yok. Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor.”

TEK KALEMDE MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Tek kalemde milyar dolar değerinde, tamamen yerli tasarım anahtar teslim 4 adet savaş gemisi ihraç edebilen ülke seviyesine çıktığımızı belirten Canikli, “İnsansız hava aracı teknolojisinde adını en iyiler arasına yazdırarak bölgedeki dengeleri değiştirebilen ekonomi Türkiye ekonomisi. 2023 yılından itibaren milyarlarca dolarlık kaynak girişi sağlayacak doğal gaz keşiflerini üreten ekonomiyiz. Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir? Böyle bir ekonomi için nasıl bu kadar manipülatif amaçlı değerlendirmeler yapabiliyorsunuz? Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada” şeklinde konuştu.