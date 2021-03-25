Moody's: Kısıtlamalar Avrupa'daki tüketimi baskılayacak

Moody's, Avrupa'da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 2021'in ilk yarısında tüketimi baskılamasını beklendiğini, tüketici güveninin halihazırda son derece düşük olduğunu açıkladı.

Avrupa'da aşılamanın yavaş olduğu, vaka sayısının arttığı, bunun da 2021'in ikinci çeyreğinde hanehalkı tüketimini etkilemesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, Avrupa'da tüketim artışının COVID-19 aşılamasının geniş kapsamlı bir şekilde yapılabilmesine bağlı olduğu vurgulandı.

"Artan vaka sayısının tüketici algısı üzerinde baskı oluşturması olası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Ruosha Li, "Avrupa'da kapanmaların yeniden başlaması ve dolaşım kısıtlamaları muhtemelen talepte azalma olarak kendini gösterecek. Avrupa ülkelerinde artan vaka sayısının tüketici algısı üzerinde baskı oluşturması olası. Daha önce planlanan harcamalar bu yılın geri kalanında yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.