'Monstrum' davasının kararını protesto edenlerle polis arasında arbede yaşandı

Üsküp'ün Çayır Belediyesi'ndeki parktan merkezdeki hükümet binasına yürümek isteyen göstericiler, eski Türk çarşısı yakınlarında polis engeli ile karşılaştı.

Protestoyu organize edenler, gösterinin düzenleneceğine dair yetkilileri bilgilendirdiklerini belirterek, yürüyüşe devam etmek istediklerini ifade etti.

Davada yargılananların yakınlarından Bedri Hajdari, okuduğu bildiride, yürüyüşün engellenmemesi çağrısında bulunarak yargılananların masum olduğunu savundu.

Bildirinin okunmasının ardından bazı göstericiler polise yumurta, taş ve sert cisimler atmaya başladı. Polis kordonunu geçmeye çalışan göstericiler ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere ses bombası atarak müdahale etti.

Gerilimin artmaması için çaba gösteren organizatörler, protestoculara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan bazı kişiler Arnavutluk ve ABD bayrakları taşırken, bazı göstericiler de üzerinde "Adalet için protesto" yazılı tişörtler giydi.

"Monstrum" davası

Üsküp yakınlarındaki bir göle balık tutmak için giden 5 Makedon, ülkedeki Ortodoksların "Büyük Perşembe" olarak adlandırdıkları dini bayramlarını kutladıkları 12 Nisan 2012'de öldürülmüştü.

Bu toplu cinayetin zanlıları olarak Arnavut kökenli 6 kişi hakkında 20 Aralık 2012'de başlayan "Monstrum" davasında Temmuz 2014'de müebbet hapis cezaları verilmiş, 1 kişi ise beraat etmişti.

Kuzey Makedonya Yüksek Mahkemesi, 24 Kasım 2017'deki kararında "Monstrum" davasının yeniden görülmesine ve hapse mahkum edilen kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Yeniden görülen davada karar 23 Şubat'ta açıklanırken, firari sanıklar Alil Demiri ile Afrim İsmailovic'in yanı sıra Agim İsmailovic "terörizm" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Suça yardım ettikleri için" Feyzi Aziri'ye 15 yıl, Haki Aziri'ye 9 yıl hapis cezası verilirken, sanık Sami Luta hakkında ise beraat kararı çıkmıştı.

Mahkeme heyeti savcılığın talebini kabul ederek "Monstrum" davasındaki tüm hükümlülerin tutuklu kalmasına hükmetmişti.

Sanıkların karar hakkında Yüksek Mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor.