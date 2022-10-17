Mohamed Salah son şampiyona dur dedi!

Premier Lig'de Liverpool ve Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle noktalanırken Manchester City, 53. dakikada Phil Foden'la eşitliği bozdu. Yapılan VAR incelemesinin ardından konuk takımın golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın son bölümüne golsüz eşitlikle girilirken 76. dakikada Manchester City savunmasının hatasını iyi değerlendiren Mohamed Salah takımını öne geçidi.

Uzun gönderilen topu Joao Cancelo ıskalarken Salah, Ederson'u mağlup ederek takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Salah'ın golünde asisti, Liverpool kalecisi Alisson yaptı ve Brezilyalı kaleci bu sezon ligdeki ikinci asistini kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 13'e yükseltti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Manchester City ise 24 puanda kaldı. Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, West Ham United'ı konuk edecek. Manchester City ise haftayı bay geçecek.