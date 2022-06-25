Mobilya ihracatında tüm zamanların en yüksek mayıs rekoru kırıldı

Türkiye'nin mobilya ihracatı geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,4 artarak 337 milyon dolara ulaştı ve tüm zamanların mayıs ayı rekoru kırıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu rakamlarından derlediği bilgilere göre, ülke ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 18,9 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en iyi mayıs ayı performansını yakaladı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise mayısta yüzde 22'lik artışla 613 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektör içerisinde en büyük paya sahip olan mobilyada ihracat rakam yüzde 14,4'lük artışla 337 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veri, tüm zamanların en iyi mayıs rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs dönemi değerlendirildiğinde mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ihracat 3,32 milyar dolara ulaşırken, mobilya sektöründe bu rakam 1,96 milyon dolar oldu.

- En yüksek ihracat Irak ve Almanya'ya

Mayısta mobilya sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa olarak sıralandı. Geçen ay ihracatın en çok arttığı ülke ise yüzde 53,5 ile Katar oldu.

Bu dönemde mobilya ihracatında öne çıkan ürünler arasında çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar yer aldı.

- "Mobilya ihracatı son 5 yılda yüzde 60 arttı"

TİM Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mayıs ayında tüm sektörler özelinde yeni bir ihracat rekoruna imza atmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Küresel ekonomiyi zorlayan mevcut problemlere karşı ülke olarak giderek yükselen ihracat performansında 2 milyar dolara yaklaşan mobilya sektörünün önemli katkı sunduğunu dile getiren Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün her bir aktörünün bu noktada üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması ve yatırımların daha da artması, önümüzdeki engelleri aşmamızı sağlıyor. Mobilya özelinde baktığımızda son 5 yılda ihracatımızın yüzde 60 arttığını görüyoruz. Firmalarımızın hem iç hem de dış piyasada gerçekleştirdiği atılımlar artık daha çok meyve veriyor. Önümüzdeki süreçte yeni başarılar için daha çok çalışmayı kesintisiz sürdüreceğiz."