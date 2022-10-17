MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Müsabaka, saat 20:00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan, Pedro, Valencia
Fenerbahçe'de 6 eksik
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Ayak bileğinde burkulma yaşayan Emre Mor da kafilede yer almadı.
Deplasmanda zorlanıyor
Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlandı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü deplasmanda oynadı.
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