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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyonu

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, PKK/KCK’nın şehir yapılanması olan YPS mensupları Gelhat kod Renas ERMEĞAN ve Merhas kod Nevzat DURMUŞ olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Nokta atışı ile etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan, 2015’te Şırnak/Cizre ve Silopi’de gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.

Nevzat Durmuş da örgütün 2015’te Şırnak/Beytüşşebap’a düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldı. Örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktaydı.

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