MİT’ten FETÖ’ye bir darbe daha: Orhan İnandı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını söyledi.

Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı:

"MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

Erdoğan, "Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz." dedi, bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Orhan İnandı kimdir?

-FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu

-FETÖ’nün Kırgızistan'daki gizli yöneticisi

-1995 yılında Kırgızistan'a yerleşti

-2010'da Kırgızistan vatandaşlığı aldı

-Kırgızistan'daki FETÖ okullarından sorumlu kişi

-Kırgızistan'daki örgüt vakfı olan Sebat Vakfı'nın başkanı

-İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yeşil kategoride