AjansHaber.com.tr Gündem MİT'ten bir nokta operasyon daha!

MİT'ten bir nokta operasyon daha! Sözde konsey üyesi etkisiz hale getirildi!

PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT operasyonuyla öldürüldü.

MİT'in sınır ötesinde uyguladığı başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'in etkili operasyonlarıyla sözde üst düzey yöneticilerini bir bir kaybeden terör örgütünde kan kaybı sürüyor.

 

mit

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Çöp evde bulunun çocuğun akıl almaz hikayesi!
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem!
Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi!
Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı
Bakan Kurum: Sosyal medya belediyeciliği yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek!
Dar gelirli vatandaşa müjde hazırlığı!