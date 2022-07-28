MİT'ten bir nokta operasyon daha! Sözde konsey üyesi etkisiz hale getirildi!
PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT operasyonuyla öldürüldü.
MİT'in sınır ötesinde uyguladığı başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT'in etkili operasyonlarıyla sözde üst düzey yöneticilerini bir bir kaybeden terör örgütünde kan kaybı sürüyor.
Yorumlar