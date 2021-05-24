MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yurtiçi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yurt içinde bitme noktasına gelen terör örgütüne sınır ötesinde de çok büyük darbeler vuruluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gelen son dakika açıklamasında, "MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi." denildi.