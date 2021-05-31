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MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen'in işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde devam edilecek.

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Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

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