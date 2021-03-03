MİT kumpası davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan'ın aralarında olduğu 9 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda görülen davada, karar duruşması yapıldı. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan'ın aralarında olduğu 9 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Davada 14 Ocak'ta Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamış, 22 Şubat'ta da sanıkların son savunmalarının alınmasına başlanmıştı.

Savcı, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Oğuzhan Ceylan ve Erkan Ünal'ın, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "resmi belgede sahtecilik" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4,5 yıldan 12,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti. Savcı, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etmişti. Savcının mütalaasında Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy hakkında "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası, Aykut Güçlü, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan'ın ise beraatleri öngörülmüştü.