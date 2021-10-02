Mısır'dan Türkiye açıklaması

Mısır'la 8 yıldır bozuk olan ilişkiler düzelme yolunda. Bu konuda yeni bir açıklama yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır televizyonuna konuştu.

Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını belirtti.

Bakan, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var" dedi.

Şukri, daha önce de ülkesinin Türkiye ile "normalleşme için formül arayışında" olduğunu söylemişti.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesinde.

İki ülke normalleşme adımları kapsamında ilk olarak mayıs ayında masaya oturmuş; istikşafi istişarelerin ikinci turu eylül ayı başında Ankara'da gerçekleştirilmişti.